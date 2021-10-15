С 17 октября в России заработает новый порядок вывоза детей за границу. Теперь один из родителей сможет запретить вывоз несовершеннолетнего в конкретную страну на определённый срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определённый срок, — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что этот запрет позволит родителям принимать решения в разных жизненных обстоятельствах. По словам представителей МВД, срок рассмотрения заявлений, связанных с вывозом несовершеннолетних за границу, сократят до двух дней.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство. Он добавил, что Россия заинтересована в создании своих учебных заведений во всех странах СНГ.