В России замедлились темпы снижения рождаемости

https://static.news.ru/photo/68497eb6-3542-11eb-9151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождаемость в России снижалась в январе — сентябре 2020 года, однако темп спада замедляется, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Сам темп спада замедляется. То есть в 2019 году по сравнению с 2018 годом мы снижались быстрее, чем в 2020 году по сравнению с 2019 годом, — уточнила она.

По её словам, в период с января по сентябрь в стране родилось 1 млн 69 тысяч детей, что на 47 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, в сентября впервые фиксируется рост рождаемости.

В сентябре родилось 130 с половиной тысяч детей — это на девять тысяч детей, или на 7,5% больше, чем в сентябре 2019 года, — отметила замминистра.

Баталина добавила, что по оценкам Росстата, в текущем году прогнозируется снижение рождаемости на 2,9%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что в США спад рождаемости из-за коронавируса фиксируется уже сейчас, что является очень странным, но согласуется с последней статистикой в стране. Странный спад рождаемости журналисты одного из исследовавших этот вопрос американских изданий считают коронавирус.