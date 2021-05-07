В России за сутки выявлено 8329 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/49879aa0-afd4-11eb-bc4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8329 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в РФ за прошедшие сутки. Такие данные 8 мая представил оперштаб. У 18,3% инфицированных клинических проявлений COVID-19 не было.

370 человек стали жертвами инфекции или связанных с ней осложнений. Полностью выздоровели 8255 человек. Москва остаётся лидером по числу выявляемых случаев — 2765 за последние сутки. В Санкт-Петербурге отмечено 726 случаев, в Подмосковье — 630, в Ростовской области — 209, в Воронежской области — 139.

2482 пациента в столице выздоровели после прохождения лечения. Число новых госпитализаций — 1192. От коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончались 57 москвичей.

Всего по состоянию на 8 мая в Российской Федерации зафиксировано 4 871 843 случая COVID-19 при 112 992 летальных исходах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поощрять россиян, сделавших прививку от коронавируса. Политик отметил, что таких граждан можно освободить от штрафов за лёгкие административные нарушения.