Жириновский предложил освобождать от штрафов сделавших прививку от COVID

https://static.news.ru/photo/a5ea10c6-afbf-11eb-b7c0-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил идею Министерства здравоохранения вакцинировать тех, кто выписывается из стационаров. По его мнению, это правильное предложение. Политик считает, что можно ввести дополнительное поощрение. Например, можно освобождать от штрафа россиян, согласившихся поставить два укола с вакциной от COVID-19.

И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Жириновский заявил, что считает европейских военных виновными в начале пандемии коронавируса. Они завезли искусственно созданный вирус в Китай, заявил он на лекции в МГУ. Он уверен, что реальных оснований для естественного происхождения COVID-19 не было. При этом распространение вируса из Китая было выгодно Западу, потому что это позволило «свалить всё» на КНР и настроить против страны весь мир.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса. В проекте доклада ВОЗ говорилось, что первые случаи были действительно связаны с этим рынком, но потом было выявлено такое же количество случаев на других рынках, а ряд случаев вообще не были связаны с этими торговыми площадями.