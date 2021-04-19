Жириновский обвинил европейских военных в завозе COVID-19 в Китай

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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает европейских военных виновными в начале пандемии коронавируса. Они завезли искусственно созданный вирус в Китай, заявил он на лекции в МГУ.

Пандемию привили в Европе кому-то из офицеров или солдат, специально проводят здесь (в Ухани. — NEWS.ru) Всеармейские игры (VII Всемирные летние военные игры 2019 года. — NEWS.ru), приезжают военнослужащие со всего мира, кто-то из них заразный уже приехал, заражает здесь китайца, — поделился политик.

Он уверен, что реальных оснований для естественного происхождения COVID-19 не было. При этом распространение вируса из Китая было выгодно Западу, потому что это позволило «свалить всё» на КНР и настроить против страны весь мир.

Выбор южной части Китая для распространения коронавируса Жириновский объяснил тем, что в ней самая большая плотность населения, передаёт РИА Новости.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса. В проекте доклада ВОЗ говорилось, что первые случаи были действительно связаны с этим рынком, но потом было выявлено такое же количество случаев на других рынках, а ряд случаев вообще не были связаны с этими торговыми площадями.