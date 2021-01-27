В России за сутки выявили 17 741 заражённого коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9711f350-6075-11eb-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человек, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 1837 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 1813 новых случаев (всего 325 032) и Подмосковье — 928 заражённых (всего 188 608).

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.