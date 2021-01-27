В России за сутки выявили 19 138 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f16369e8-6141-11eb-8a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 2897 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2128 новых случаев (всего 327 160) и Подмосковье — 939 заражённых (всего 189 547).

Как писал NEWS.ru, ранее завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 уже стал сезонным заболеванием и прочно вошёл в нашу жизнь. По его мнению, избавиться от него полностью уже не получится.