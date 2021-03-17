В России за сутки выявили менее девяти тысяч новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/5e560316-86fa-11eb-8fd7-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России врачи выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данной информацией в среду, 17 марта, поделились специалисты федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 4 418 436 человек.

Как рассказали в оперштабе, в течение суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 10 755 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. С момента начала распространения инфекции с недугом удалось справиться 4 024 975 россиянам.

Также в оперативном штабе заявили, что за прошедшие 24 часа в РФ умерли 427 человек с коронавирусной инфекцией. Среди россиян число жертв COVID-19 выросло до 93 364.

Как ранее передавал NEWS.ru, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель и причиной тому будет поведение самих людей, а не усиление патогена.

Он отметил, что в некоторых регионах власти уже открыли доступ к театрам, ресторанам и другим заведениям, где люди могут контактировать друг с другом в стеснённых обстоятельствах. При этом многие по какой-то причине решили, что носить маски уже необязательно, равно как и соблюдать социальную дистанцию.