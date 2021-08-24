В России за сутки выявили менее 19 тысяч случаев COVID

В России впервые с 23 июня суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил менее 19 тысяч. За последние 24 часа инфекция выявлена у 18 833 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписано 18 636 пациентов. Жертвами коронавируса стали 794 человека.

С начала пандемии в России заразились более 6,7 млн человек. Из них умерли 177 614 тысяч и свыше 6 млн выздоровели. В настоящее время под наблюдением медиков остаются 1,2 млн россиян.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1105 заражений. Это является минимальным показателем за период с 10 марта. Скончались от коронавируса 56 жителей столицы, выздоровели — 2148.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему составляют тройку лидеров по уровню заболеваемости в стране. При этом в Московской области за минувшие сутки выявлено больше заражений, чем в обоих мегаполисах, — 1125 случаев.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что на сегодняшний день в России значение коллективного иммунитета составляет 45%, а чтобы остановить инфекцию, нужно не менее 85%. По его мнению, этот показатель может быть достигнут к весне 2022 года.