В России за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d55ab88-9294-11ea-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России за минувшие сутки выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. Таковы данные оперативного штаба на утро 10 мая.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Суточный рост заражённых составил 5,5%. Это является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.

За сутки скончались 88 пациентов с COVID-19. Число летальных исходов достигло 1915. Вылечились от инфекции и выписаны из больниц 34 306 человек.

NEWS.ru

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 30 российских регионах выявлено более чем по тысяче случаев заражения COVID-19.