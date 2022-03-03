В России за сутки выявили 97 455 случаев заражения COVID

За минувшие сутки в России выявлено 97 455 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост менее 100 тысяч случаев фиксируется второй день подряд. Всего с начала пандемии в стране заразились более 16,5 млн человек, сообщается на сайте федерального штаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 11 754 человека. При этом выписаны из больниц по выздоровлении 183 530 пациентов. Общее количество вылечившихся от коронавируса россиян на сегодняшний день составляет около 14 млн человек.

За сутки от COVID-19 умерли 784 человека. Всего жертвами инфекции стали 353 230 жителей России.

В Москве за сутки зафиксировано 3024 случая заражения. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в стране. Наряду с ней в первую тройку входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за сутки выявлено 4514 и 1153 новых случая COVID-19 соответственно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что пандемия «рассосётся» через два месяца, сохранятся только остаточные явления болезни. Однако, чтобы это произошло, люди должны продолжать прививаться, подчеркнул специалист.