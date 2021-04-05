В России за сутки выявили 8328 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/1c7e4ac2-96b1-11eb-a138-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

По данным на утро 6 апреля, за последние 24 часа в России зафиксировано 8 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 328 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 902 человека, — говорится в сообщении.

Лидером по суточной заболеваемости остаётся Москва — в столице выявлено 1 747 случаев заражения. 702 человека были инфицированы в Санкт-Петербурге, 533 — в Московской области.

Наименьший темп суточного прироста заболевших зафиксирован в Республике Алтай и в Республике Тыва — 0,01%. Аналогичный показатель в Сахалинской области составляет 0,03%, в Магаданской области — 0,04%.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 597 868 россиян. 4 220 035 пациентов выздоровели, болезнь унесла жизни 101 106 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 122,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 194 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 тысяча 986 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 в стране. По её словам, антитела к коронавирусу имеют 40% граждан России.