В России за сутки выявили 15 700 заразившихся коронавирусом

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших.
Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за стуки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466.
Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что больше 2,4 млн новых случаев коронавируса было зафиксировано в мире за неделю. Это является