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В России за сутки выявили 15 700 заразившихся коронавирусом

10:40, 21 октября 2020 21
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших.

Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за стуки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что больше 2,4 млн новых случаев коронавируса было зафиксировано в мире за неделю. Это является рекордом с начала пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За этот период умерли больше 36 тысяч пациентов. Всего с начала пандемии в мире COVID-19 заразились больше 40 млн человек, 1,1 млн погибли.

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