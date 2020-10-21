В России за сутки выявили 15 700 заразившихся коронавирусом

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ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ задержали руководителей и активных членов межрегиональной преступной группы. По данным силовиков, подозреваемые за два года продали поддельных сигарет на сумму свыше 300 млн рублей.

Спецоперацию провели в Ярославской области. В ходе оперативных действий по адресам проживания пойманных граждан и на территории складов правоохранители нашли и изъяли немаркированной табачной продукции в количестве около 1 млн...