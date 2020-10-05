В России за сутки выявили 10 888 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6ed54d06-06de-11eb-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в относительном выражении прирост достиг 0,9%.

По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. В Подмосковье количество заболевших увеличилось на 339.

Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. В настоящее время продолжают лечение 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.

Также за минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3181 человек — до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших.

Как писал NEWS.ru, ранее источники сообщили, что московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима.