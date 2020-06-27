В России за сутки скончались 93 человека с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e7ef466-b9dd-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России умерли 93 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Большинство смертей пришлось на Москву. В столице скончались 23 человека. Ещё 19 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 11 — в Московской области. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 9 166 человек.

Российские медики за последние сутки выявили в стране 6 719 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в 83 субъектах. Из них 2 123 пациента (31,6%) переносят заболевание без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным, в мире количество заразившихся превысило 10,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости, уступая США и Бразилии. В общей сложности коронавирус был зафиксирован более чем в 200 странах мира.

Как писал NEWS.ru ранее, за сутки выписали 4 343 пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Всего в стране количество выздоровевших достигло 403 430 человек.