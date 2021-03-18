В России выявили 9699 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/71670d9e-888d-11eb-8942-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские специалисты в течение прошедших суток выявили на территории России 9699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Согласно оглашённой информации, с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 4 437 938 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа из больниц в России выписали 12 337 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности справиться с болезнью удалось 4 049 373 россиянам.

Также сотрудники оперативного штаба рассказали, что в течение прошедших суток в стране скончались 443 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции в РФ выросло до 94 267.

Как ранее передавал NEWS.ru, с конца декабря в России чётко прослеживается тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизировалась. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.