В России выявили 23 807 новых случаев COVID-19

Медики выявили в России 23 807 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки в 85 регионах. Из них 9% протекали без проявлений клинических симптомов недуга, скончались от заболевания 792 человека, полностью выздоровел 19 771 гражданин.

За всё время пандемии в РФ COVID-19 заразились 6 265 873 жителя, исцелились — 5 608 619, умерли — 158 563, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, в Москве специалисты зафиксировали 3514 новых случаев COVID-19, Санкт-Петербурге — 1915, Московской области — 1592, Нижегородской области — 539, Свердловской области — 512, Воронежской области — 487, Красноярском крае — 471.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой. Он отметил, что защитить их от смертоносной инфекции могут родители. Тимаков добавил, что сейчас им важно привиться от коронавируса, что увеличит шансы детей не заразиться.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каких случаях необходимо измерять уровень антител к COVID-19. Медик считает, что такие анализы стоит сдавать только участникам клинических испытаний, когда тест становится основой для выводов исследований. Доктор подчеркнул, что сейчас в РФ сформировалась тенденция «мериться антителами».