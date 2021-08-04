В России выявили 23 120 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 23 120 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 794 человека. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Общее количество заразившихся с начала пандемии превышает 6,3 млн человек. За этот период в России от коронавируса скончались 162 509 человек.

За минувшие сутки выздоровели 20 370 пациентов. За всё время пандемии от коронавируса вылечились 5,7 млн жителей страны. В настоящее время под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В Москве за 24 часа выявлено 3227 новых случаев COVID, что почти на треть превышает показатель предыдущих суток. Число летальных исходов составило 68 — это минимальный показатель за период с 12 июня. За время пандемии в столице заразились более полутора миллиона человек. Из них выздоровели 1,3 млн и почти 26 тысяч умерли. Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что продолжительность острого периода COVID-19 в среднем составляет 18-19 дней. Период восстановления пациента может продлиться несколько месяцев в зависимости от его возраста, тяжести инфекции и наличия сопутствующих заболеваний.