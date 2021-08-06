В России выявили 22 660 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 22 660 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 792 человека. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Общее количество заразившихся с начала пандемии превышает 6,4 млн человек. За этот период в России от коронавируса скончался 163 301 человек.

За минувшие сутки выздоровел 20 141 пациент. За всё время пандемии от коронавируса вылечились 5,7 млн жителей страны.

В столице за 24 часа выявлено 2583 новых случая коронавируса — это на пятую часть меньше, чем за прошлые сутки. Число летальных исходов составило 65 человек — это минимальный показатель за период с 12 июня. За время пандемии в столице заразились более полутора миллиона человек. Из них выздоровели 1,3 млн и умерли 26 059 человек. Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что COVID-19 стал хуже поддаваться лечению из-за появления новых штаммов.