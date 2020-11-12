В России хотят ввести единые штрафы за нарушение правил благоустройства

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В новом Кодексе об административных правонарушениях появятся единые правовые санкции для всех регионов РФ за нарушение правил благоустройства, сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что региональные законы сейчас предусматривают нормы по защите правил благоустройства, однако на практике нарушителей этих правил крайне трудно привлечь к ответственности, сказала она «Парламентской газете».

Даже если составляются протоколы, то далеко не все они доходят до логического завершения в виде уплаты штрафов. Реальное подтверждение этой неэффективности — состояние наших улиц, дворов и иных общественных пространств, — сказала Рукавишникова.

Ситуацию поменяет новый КоАП, в котором будут закреплены единые санкции в отношении всех регионов страны. Сам по себе КоАП, как отметила сенатор, носит воспитательный и превентивный, а вовсе не карательный характер. Она добавила, что идею унификации штрафов во всех регионах РФ поддержали в Совете Федерации.

В регионах такие законы есть, однако при почти полной идентичности правил благоустройства штрафы за их нарушение от субъекта к субъекту могут колебаться в размере от 20 тысяч до 500 тысяч рублей.