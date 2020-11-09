«Москва феерически тратит деньги»: благоустройство оплатят рекордной суммой

Власти Москвы в ближайшие три года выделят более 93 млрд рублей на программу благоустройства «Моя улица», которая неоднократно вызывала критику и подозрения в нецелевых или излишних тратах. Об этом свидетельствует проект бюджета столицы, внесённый в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным. В том числе будет выделена рекордная сумма на общественные туалеты — почти 6 млрд рублей за три года. Общая сумма трат составит 93,5 млрд рублей.

Подозрительная щедрость

Согласно проекту бюджета, в следующем году на программу будет выделено 28,5 млрд рублей, в 2022-м — 33 млрд рублей (это самые большие ежегодные траты на «Мою улицу» с 2017 года), в 2023 году — 32 млрд рублей. Интересно, что отдельно в бюджете прописано «благоустройство территорий административных округов Москвы и расположенных на них объектов» в объёме 25,7 млн рублей на 2021 год и по 13,7 млн рублей в следующие два года.

При этом всего по программе «Развитие городской среды» планируется потратить 305 млрд рублей — соответственно 99,4 млрд, 103,2 млрд и 102 млрд рублей ежегодными траншами. Так, на развитие сети общественных туалетов за три года власти намерены выделить 5,7 млрд рублей, из которых 5 млрд — на эксплуатацию и 637 млн — на их ремонт. Кроме того, 62 млрд рублей будет потрачено на содержание парков, а 6 млрд — памятников. Отдельно 21,7 млн рублей пойдёт на уборку прилегающих к Москве лесов.

Общая сумма трат на благоустройство Москвы в 2021 году, складывающаяся из всех целевых программ, составит около 107 млрд рублей — больше, чем когда-либо раньше. Менее миллиарда — 858 млн рублей — будет направлено на развитие новых видов транспорта, а именно на общественный прокат велосипедов. 22,3 млрд рублей с 2021 по 2023 год пойдут на организацию безбарьерной среды для инвалидов. 73 млрд рублей будут направлены на «Развитие единой светоцветовой среды», причём сумма увеличена по сравнению с предыдущими планами.

mos.ru

На фоне падения

Интересно, что из того же проекта бюджета следует, что столичная экономика в текущем году упала на 2,4% с ожидаемым дефицитом бюджета в следующем году в размере 500 млрд рублей. Выпадение доходов власти намерены покрыть за счёт займов.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в комментарии NEWS.ru назвал анонсированные расходы «пиром во время чумы».

Эта программа была отменена на текущий год. Её в разгар пандемии Собянин отменил. Её собираются возобновить в следующем году в рамках принятия бюджета. Это неприемлемо. Как мы знаем, в Москве дефицит бюджета чуть ли не полтриллиона рублей. Но если у вас дефицит, то нужно экономить, а не разбрасывать деньги по сторонам. Программа благоустройства — это не дело первой необходимости. Люди могут обойтись без таких программ долгое время. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

По его мнению, эта программа принималась только в интересах чиновников, «потому что то благоустройство в том виде, в каком оно проводится, только им и нужно». Куда более целесообразным шагом депутат считает потратить те же деньги на восстановление социальной инфраструктуры, которая сейчас во время пандемии коронавируса нужна особенно.

К этим программам есть много претензий. Всех страшно раздражает эта бесконечная плитка, раздражает благоустройство скверов и парков, когда сдирается почвенный слой и застилают рулоны-газоны. И людям не только сами эти работы не нравятся, они возмущаются, зачем на это деньги тратятся. Когда средств много и их некуда девать — это ведь тоже плохо, что их так тратят. Но когда их дефицит, это вообще странно выглядит. И поэтому нужно вообще отказываться от программы «Моя улица», — отметил он.

Митрохин считает, что сейчас деньги нужно направлять на население, для которого пандемия — это нагрузка на семейные бюджеты. Это покупка лекарств и затруднения с работой, так как из-за дистанционки снижаются доходы. Цены растут, идёт падение рубля, значит, дорожают товары, что бьёт по карманам малоимущих. Их нужно поддержать, подчеркнул он.

Я задавал вопрос чиновникам из правительства Москвы, почему у нас для пенсионеров Москвы не поднимается соцстандарт — это добавки к пенсиям. Также я бы направил деньги на возобновление работы старых заброшенных больниц. Например, в Басманном районе в центре есть больница № 6, и она пять лет не работает. Её раздербанили по каким-то ведомствам. Причём это была больница скорой помощи. Также в повышении социальных выплат нуждаются многодетные семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями. Ещё деньги нужно тратить на поддержку малого бизнеса, который страдает в результате карантинных мер. Я бы потратился, чтобы у нас бесплатно раздавали маски и перчатки у метро в период пандемии, — отметил Митрохин.

Одним из критиков программы «Моя улица» была Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что траты Москвы остаются весьма спорными и она не согласна с ними, но на фоне регионов столица может позволить себе практически что угодно.

mos.ru

Собянин хочет продолжить свои проекты. Занять деньги на рынке они смогут легко. Но долг Москвы никакой. Ну, немножко нарастят долг. Но это приоритет Собянина — благоустройство. Москва потеряла много денег, у неё были варианты — поджаться сильно или продолжать тратить, чтобы были дополнительные рабочие места. Это называется контрциклическая политика. Тем, кто уверен, что отдаст займы, можно такую политику проводить, а вот если нечем отдавать, то это уже сложно. Наталья Зубаревич специалист в области социально-экономического развития регионов специалист в области социально-экономического развития регионов

По словам Зубаревич, Москва будет восстанавливаться быстрее экономически.

Пока Москва феерически тратит деньги, в ЖКХ-тратах она поджалась несущественно. Меня это удивляет, но, видимо, они так решили в полной уверенности, что заняв, смогут отдать. Есть такое понятие контрциклической революции, американцы в период Великой депрессии, чтобы занять людей, строили дороги, чтобы шёл подогнанный госрасходами рост. Единственного правильного ответа для Москвы не существует. Для других регионов понятно, что такие траты невозможны, у них нет такого жирового запаса, как у Москвы. Я не согласна с такими масштабами инвестиций, но это моё мнение, — подчеркнула она.

Программа «Моя улица» была впервые утверждена в 2015 году. Первый её трёхлетний этап стоил 126,7 млрд рублей. УФАС Москвы выявило нарушения при заключении госконтрактов для исполнения программы на 4,9 млрд рублей. В 2017 году столичным властям пришлось отменить тендер на разработку концепции благоустройства, на который планировалось потратить 2,2 млрд рублей, после того, как на это обратил внимание в своём расследовании спецкор «Медузы» Иван Голунов.

При этом в предыдущие годы аналогичные работы выполняло консалтинговое бюро «Стрелка», принадлежащее Александру Мамуту. В январе 2015 года «Стрелка» выиграла тендер на разработку методических рекомендаций для реализации программы «Моя улица», а также на разработку концепции благоустройства улиц в следующие два года. Сумма контракта составляла 922 млн рублей. В марте 2016-го «Стрелка» заключила с мэрией ещё один контракт на 890 млн рублей на «разработку концепции и стандартов благоустройства объектов инфраструктуры отдыха Москвы».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.