Ели, которые высадили омские ветераны ВОВ, срубили в рамках благоустройства

https://static.news.ru/photo/67eafa1e-9f04-11ea-8739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/GlobalLookPress

Памятные ели, которые высадили ветераны ВОВ из Омска к 30-летию Победы, вырубили в рамках благоустройства мемориального комплекса Победы «Вечный огонь» в поселке Саргатское в Омской области.

Как сообщает региональное издание «Омск здесь», администрация посёлка поручила вырубить деревья для благоустройства и создание комфортной среды. По словам первого заместителя главы района Сергея Трояна вырубке подлежат только больные деревья, однако самом деле вырубают не только повреждённые ели.

Отмечается, что ветераны якобы дали согласие на вырубку. Тем не менее, по данным издания, и эта информация не является действительной. А жители посёлка пытаются остановить массовую вырубку памятных елей.

Ранее NEWS.ru проводил расследование о том, кому выгодно осваивать бюджет, уничтожая деревья в парках. Как напомнил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, в 2015 году на ВДНХ аллею из голубых елей заменили липами.