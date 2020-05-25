Ели, которые высадили омские ветераны ВОВ, срубили в рамках благоустройства

Памятные ели, которые высадили ветераны ВОВ из Омска к 30-летию Победы, вырубили в рамках благоустройства мемориального комплекса Победы «Вечный огонь» в поселке Саргатское в Омской области.
Как сообщает региональное издание «Омск здесь», администрация посёлка поручила
Отмечается, что ветераны якобы дали согласие на вырубку. Тем не менее, по данным издания, и эта информация не является действительной. А жители посёлка пытаются остановить массовую вырубку памятных елей.
Ранее NEWS.ru проводил расследование о том, кому выгодно осваивать бюджет, уничтожая деревья в парках. Как напомнил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, в 2015 году на ВДНХ аллею из голубых елей заменили липами.
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