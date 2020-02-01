https://static.news.ru/photo/b5f0d618-4502-11ea-8a8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор поручил властям регионов ввести усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Согласно постановлению главного санитарного врача Анны Поповой, высшие должностные лица субъектов страны должны обеспечить места для размещения на карантин возвращающихся с родины граждан Китая, которые имеют вид на жительство в России. Срок медицинского наблюдения составляет две недели.

В случае выявления граждан с подозрением на коронавирус среди находящихся под наблюдением необходимо произвести забор анализов и в срочном порядке отправить в организации Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал надевать медицинские маски в транспорте, общественных местах, но не на улице — лучше дышать свежим воздухом. В ведомстве напомнили, что маска не застрахует носителя от инфекции — это лишь часть комплекса профилактических мер, позволяющих предотвратить заражение. Нужно чаще мыть руки, соблюдать режим, питаться продуктами, богатыми белками и витаминами.