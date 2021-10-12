В России ввели новую категорию ветхого жилья

Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда — дома, ограниченно годные для проживания. Жить в них допускается лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния и усиления или восстановления конструкций в случае необходимости. Соответствующий приказ вступил в силу и опубликован в «Российской газете».



Согласно документу, жилые здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут относиться к категории «в ограниченно работоспособном техническом состоянии». Такой статус здание может получить, если региональная межведомственная комиссия зафиксирует отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери его устойчивости.

Инициировать проверку могут собственники и наниматели квартир, подавшие соответствующее заявление на проверку на портале госуслуг, а также региональные и муниципальные власти. Решение о признании многоквартирных домов ограниченно годными принимается регионом в течение 30 дней с момента получения заключения комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жильё уже со следующего года.