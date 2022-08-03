В России впервые с весны за сутки выявили более 14 тысяч заражений COVID-19

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

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В России за сутки выявили 14638 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Такие цифры зафиксировали впервые с 6 апреля 2022 года.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 636 741, сообщается на сайте. Уточняется, что за сутки выздоровели 10266. За прошедшие также было зафиксировано 43 летальных исхода в результате заражения коронавирусной инфекции.

Лидерами по числу заражений стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область — там обнаружили 5720, 1781 и 906 случаев соответственно. Анти-лидерами по количеству инфицированных являются Магаданская область и Ненецкий автономный округ — 2 и 1 заболевший соответственно. В настоящее время в России нет ни одного региона, где не фиксировали бы случаи заражения.

Больше всего летальных исходов в Москве. В столице за сутки скончались 12 человек.