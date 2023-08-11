В России создадут учебник по военной истории Мединский: в РФ создадут пособие по военной истории для 5-11 классов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России создадут учебник по военной истории для 5-11 классов, сообщил KP.RU помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, его составят для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, будут описаны различные военные операции.

У нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от пятого до 11-го класса, — сказал Мединский.

Ранее Мединский, а также министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года. Позднее стало известно, что издательство «Просвещение» уже напечатало основную часть тиража новых учебников по истории, в которых появился раздел о военной операции на Украине. Первая отгрузка пособия запланирована на Сахалине 11 августа.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в учебник по истории добавят новый раздел о спецоперации после победы России в СВО. Он также отметил, что в учебном пособии планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой будет отведена ключевая роль.