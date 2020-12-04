В России создадут шесть крупных IT-центров

https://static.news.ru/photo/5b704aae-3631-11eb-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране шести крупных исследовательских центров в сфере IT.

Глава государства заявил об этом в ходе онлайн-конференции по теме искусственного интеллекта. По словам Путина, проект создания исследовательских центров будет реализован уже в самое ближайшее время на конкурсной основе.

Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центов, которые будут работать в области IT-технологий. На эти цели мы выделяем, может быть, пока трудносопоставимые с теми деньгами, которые выделяются в других местах и других странах, но всё-таки для нас это приличные ресурсы, — это до 2024 года 6 миллиардов рублей мы планируем выделить на эти цели, — отметил глава государства.

Президент также поручил кабмину усовершенствовать систему преподавания информатики и математики в российских школах. К этой задаче правительство должно будет привлечь международные математические центры, ведущие университеты РФ и образовательную организацию «Сириус».

Как сообщал NEWS.ru, Путин высказался о роли искусственного интеллекта в современном мире и назвал его основой для технологического рывка всего человечества. Президент при этом заметил, что важно заранее продумывать возможные риски использования ИИ. Также глава государства призвал исключить опасность утечки персональных данных в процессе развития передовых технологий.