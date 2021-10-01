В России создадут онлайн-платформу для психологической помощи школьникам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию онлайн-платформы психологической помощи для школьников и их родителей. Кабмин должен также представить предложения о финансировании расходов, связанных с этой платформой, говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что платформа будет создана за счёт средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Образование». Поручение главой государства было дано по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования.

Правительству необходимо выполнить поручение до 15 декабря.

Ранее Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».

В новых поручениях речь идёт о мотивации педагогов, обеспечении школ оборудованием, конкурсах профессионального мастерства, строительстве и реконструкции учреждений просвещения, группах продлённого дня, объединениях учащихся и многом другом.