В России создадут онлайн-платформу для психологической помощи школьникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию онлайн-платформы психологической помощи для школьников и их родителей. Кабмин должен также представить предложения о финансировании расходов, связанных с этой платформой, говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что платформа будет создана за счёт средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта «Образование». Поручение главой государства было
Правительству необходимо выполнить поручение до 15 декабря.
Ранее Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».
В новых поручениях речь идёт о мотивации педагогов, обеспечении школ оборудованием, конкурсах профессионального мастерства, строительстве и реконструкции учреждений просвещения, группах продлённого дня, объединениях учащихся и многом другом.