В России снизились цены на автозапчасти Глава РСА: цены на автозапчасти снизились на 30–40%

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В России произошло значительное снижение цен на автозапчасти для нескольких известных марок автомобилей в России, пишут «Известия» со ссылкой на председателя Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. В том числе подешевели для Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan.

Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов — Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%, — заявил Уфимцев.

Он также добавил, что большинство этих запчастей поставляется из ОАЭ и Китая под лицензией и без санкционных ограничений.

Тем не менее, Уфимцев отметил, что некоторые марки автомобилей до сих пор испытывают трудности с доступностью запасных частей в России. По его мнению, это связано с их недостаточной популярностью на российском рынке и, следовательно, с отсутствием экономической выгоды от массовых закупок.

Ранее депутаты Госдумы направили в правительство РФ письмо с предложением создать в стране индустрию по массовому восстановлению и использованию бывших в употреблении автозапчастей. Парламентарии отмечают, что в настоящее время в стране отсутствует подобного рода индустрия, что может привести, с учетом международных санкций, к системным проблемам с ремонтом автомобилей.