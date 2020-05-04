В России сделали свыше 4,3 млн тестов на коронавирус

Более 4,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию провели в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за прошедшие сутки сделано 183 тысячи тестов на COVID-19.
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 544 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 7573.
На данное время свыше 500 человек находятся в больнице в Коммунарке. Из них 55 помещены в реанимацию и отделение интенсивной терапии, в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
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