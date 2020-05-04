В России сделали свыше 4,3 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/0da593ea-8dd7-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 4,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию провели в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшие сутки сделано 183 тысячи тестов на COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 544 пациента с коронавирусом вылечились в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 7573.

На данное время свыше 500 человек находятся в больнице в Коммунарке. Из них 55 помещены в реанимацию и отделение интенсивной терапии, в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.