В России резко снизилось число сдаваемых ПЦР-тестов

Количество ПЦР-тестов, которые россияне сдают в условиях пандемии коронавируса, резко сократилось в первых числах апреля. Снижение в сравнении с началом февраля составило 90%, сообщает «Российская газета» в Telegram.

Издание отмечает , что в феврале россияне сдавали в сутки по 30 тысяч тестов. Это был максимальные в 2022 году цифры.

В России также сократилось число положительных результатов тестов на смертоносную инфекции. В настоящее время коронавирус выявляют лишь в 5% случаев.

Ранее стало известно, что за 5 апреля общее число заразившихся коронавирусом в России составило 14 661 человек. Из них 1072 случая инфицирования — в Москве. Из числа ранее заболевших за сутки погибли 18 пациентов, у всех был получен положительный результат тестов на COVID-19.