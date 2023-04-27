В России резко пропали долгожители РБК: после учета переписи населения число долгожителей сократилось на 23%

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В результате пересчета результатов Всероссийской переписи населения 2021 года в России сократилось число граждан в возрасте от 90 лет и старше на 23%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Как утверждают специалисты, первые подсчеты показали, что в России проживают 765,7 тысячи долгожителей. После пересчета оказалось, что их всего 586,5 тысячи человек.

Помимо количественных изменений поменялась и динамика падения числа граждан старше 90 лет. По первым данным переписи, количество россиян-долгожителей за 2021 год уменьшилось на 22,7 тысячи человек. Согласно новой информации, их стало меньше на 42,7 тысячи человек.

Научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Игорь Ефремов подчеркнул, что подобные ошибки в переписи населения могут накапливаться из года в год, если человека каким-то образом в ходе переписи отметили дважды.

Такие ошибки всегда накапливаются между переписями населения. Если человек был ошибочно переписан предыдущей переписью дважды (например, по месту регистрации и по месту фактического проживания), а затем умер, то оставшаяся несуществующая «копия» умершего человека продолжит числиться в статистике, — рассказал он.

Ранее Росстат сообщил, что к началу 2023 года численность населения России оценивается в 146 424 000 человек. Это на 556 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Число родившихся в период с января по ноябрь 2022 года уменьшилось на 6,8% — до 1 197 837 детей против 1 284 888 детей в январе — ноябре 2021 года. Число умерших за первые 11 месяцев 2022 года снизилось на 21,9% — до 1 741 238 человек с 2 229 980 человек в январе — ноябре 2021 года.