Психологи ожидают рост депрессий после карантина в России

https://static.news.ru/photo/0a6a2424-b93e-11ea-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России во время введённого режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа на 10% увеличился спрос на антидепрессанты. Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации РФ Любовь Виноградова в разговоре с журналистами объяснила, с чем связан рост депрессивных состояний в РФ.

По её словам, психика человека попросту не успевает привыкнуть к столь быстро меняющимся обстоятельствам. Виноградова призвала не покупать антидепрессанты без приёма у профессионального врача. Дело в том, сказала доктор, что депрессии у всех разные, поэтому и препараты для их лечения тоже нужно разные.

Виноградова отметила, что сейчас, после выхода россиян из карантина в стране ожидается усиление депрессивных и тревожных состояний. Эксперт назвала этот период «большим испытанием».

Сейчас будет обострение психических пограничных расстройств как реакция на ситуацию, расстройство адаптации, тревожность. Это будет, за этим надо следить, — подчеркнула директор ассоциации.

Как заметила врач, люди начнут адаптироваться к новой ситуации — тогда спад обращений к психиатрам и психологам спадёт. Исходя из предположений, число пациентов врачей, занимающихся исцелением психики, увеличилось во время изоляции. Однако со статистикой сложно, сказала доктор, ведь существует много неофициальных служб. Виноградова заявила, что в первый раз карантин в пандемию стал для людей «громом средь ясного неба». При второй или третьей волне общество уже не станет так остро реагировать на ограничительные меры.

Также специалист рассказала о способах снижения тревожности.

Полезно соблюдать режим, прогулки в течения дня, ограничить просмотр телевизора. Нужно восстанавливать свои связи с близкими, уже можно встречаться и даже обниматься — это снимает тревогу. Но при этом нужно продолжать соблюдать меры осторожности, не планировать путешествий, — цитирует Виноградову радиостанция «Говорит Москва».

Пандемия коронавируса спровоцировала повышенную тревожность, а также различные психические и психологические расстройства у россиян. Эксперты считают, что подобное состояние может подтолкнуть граждан к совершению различного рода преступлений после снятия ограничительных мер. Поддержать ментальное здоровье, по мнению ряда специалистов, помогут препараты, подавляющие беспокойство. О том, с какими психологическими проблемами россияне столкнулись из-за карантина и как они предпочитают их решать писал NEWS.ru.