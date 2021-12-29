В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля. По его словам, этот инструмент господдержки оказался очень действенным в случае приобретения недвижимости, передаёт RT.

Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей, — сообщил Орлов.

В тексте обращения он также отметил, что положения налогового законодательства прописывают право каждого гражданина единожды воспользоваться налоговым вычетом на сумму до 2 млн рублей в случае приобретения недвижимости. При этом россиянин может вернуть себе в виде уплаченных налогов 13% с этой суммы — до 260 тыс. рублей.

Как подчеркнул Орлов, данный инструмент является серьёзной материальной государственной поддержкой граждан при покупке квартиры или дома.

При этом при покупке автомобиля, подобный налоговый вычет не предусмотрен, хотя транспортное средство имеет большое значение для многих категорий граждан, в том числе среди многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, отметил Орлов.

Ранее сообщалось, что что с 1 января 2022 года россияне получат новый налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Получение данной выплаты позволит им сэкономить до 15,6 тысячи рублей в год.