В России появился новый вид атаки хакеров, который невозможно остановить BI.ZONE: зафиксирован новый вид атак хакеров, систему не восстановить даже за выкуп

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Хакеры все чаще стали проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков ради вывода из строя компьютерных систем в России, которые невозможно восстановить даже при выплате выкупа. Об этом рассказали РИА Новости в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. По словам экспертов, в большинстве случаев атакам подвергаются частные компании, однако не обходят стороной и рядовых пользователей.

Обычно такие злоумышленники имеют финансовую мотивацию, но последнее время мы все чаще фиксируем использование программ-вымогателей с целью вывода из строя компьютерных систем без возможности восстановления, — рассказал глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.

В качестве примера такой атаки он привел действия группы Key Wolf, которые были выявлены в марте. Хакеры распространяли файл с программой-шифровальщиком, кодирующей все данные на компьютере. При этом у потерпевших не было возможности провести дешифрование даже с учетом выкупа.

По словам эксперта, программа группы Key Wolf шифрует данные жестких дисков, выводит на рабочий стол картинку с логотипом группы и публикует сообщение, в котором говорится, что целью атаки является уничтожение российских компьютеров. Хакеры предлагают помочь им в достижении поставленной задачи, для этого необходимо перевести деньги на биткоин-кошелек.

Для защиты от вредносных программ эксперт предложил использовать программы, блокирующие спам и опасные письма.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование InfoWatch сообщил, что в 2022 году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, а объем похищенных персональных данных — в 32 раза. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, увеличилась и доля утечек коммерческих тайн. При этом большинство утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж.

В свою очередь IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер отметил, что если человек достаточно уверен в себе и сможет не раскрыть персональные данные, то он может позадавать смешные вопросы телефонным мошенникам. Как указывает специалист, пока пользователь тратит время звонящего, преступник совершит меньше таких звонков.