В России появилась премия «Гордость нации»

https://static.news.ru/photo/6b90e738-d270-11ea-be31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России учреждена первая общественная премия за вклад в укрепление единства народов страны и этнокультурное развитие. Награда получила название «Гордость нации».

Как рассказала TAСС председатель совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте по межнациональным отношениям Светлана Смирнова, возглавившая оргкомитет премии, первое вручение планируется провести в День народного единства 4 ноября. Приём заявок от номинантов пройдёт до 15 сентября, затем экспертные комиссии отберут по три лауреата в каждой номинации. Победителям вручат статуэтки, фрачные знаки и дипломы.

Награда будет вручаться в семи номинациях: за вклад в укрепление межэтнического мира и согласия, за вклад в развитие и сохранение родных языков, за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики, за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений, за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества, за вклад в развитие и сохранение культуры народов РФ и за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

Смирнова подчеркнула, что претендовать на премию смогут как отдельные люди, так и организации. Для участников премии с 4 августа организуют цикл вебинаров, в которых будут даны необходимые уточнения по каждой номинации. Первое мероприятие будет посвящено общим вопросам, дальнейшие вебинары будут тематическими.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко о возможности возврата в паспорт отметки о национальности владельца, писал NEWS.ru. Отмечается, что депутат предлагает сделать заполнение графы добровольным.