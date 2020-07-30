В России появилась премия «Гордость нации»

В России учреждена первая общественная премия за вклад в укрепление единства народов страны и этнокультурное развитие. Награда получила название «Гордость нации».
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Награда будет вручаться в семи номинациях: за вклад в укрепление межэтнического мира и согласия, за вклад в развитие и сохранение родных языков, за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики, за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений, за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества, за вклад в развитие и сохранение культуры народов РФ и за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
Смирнова подчеркнула, что претендовать на премию смогут как отдельные люди, так и организации. Для участников премии с 4 августа организуют цикл вебинаров, в которых будут даны необходимые уточнения по каждой номинации. Первое мероприятие будет посвящено общим вопросам, дальнейшие вебинары будут тематическими.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко о возможности возврата в паспорт отметки о национальности владельца, писал NEWS.ru. Отмечается, что депутат предлагает сделать заполнение графы добровольным.
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