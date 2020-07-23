Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

https://static.news.ru/photo/59480a20-cd7a-11ea-87a9-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко о возможности возврата в паспорт отметки о национальности владельца. Отмечается,что депутат предлагает сделать заполнение графы добровольным, по желанию гражданина.

В нашей стране «национальный вопрос» долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый «пятый пункт» и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан, — привели слова депутата в РИА Новости.

В своём обращении Виталий Милонов отметил, что есть люди, которые хотят указать свою национальность в российском паспорте. Он также считает, что указание национальности в документе может победить националистические предрассудки.

Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика: информацию о национальности можно указывать в графе «Особые отметки», как это делается в некоторых случаях при указывании группы крови или отметок воинской повинности, — привели сообщение в агентстве.

Депутат отметил, что внесение данных о национальности в паспорт должно быть добровольным.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская и французская актриса Ольга Куриленко устала от травли из-за национальности и призналась, что тест ДНК показал её принадлежность к странам, среди которых — Россия, Белоруссия и Польша. Однако тест не нашёл украинской крови в ДНК актрисы.