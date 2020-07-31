В России повысился предельный возраст службы для таможенников

https://static.news.ru/photo/3299a700-d345-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста службы для сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего начальствующих составов, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, для майоров, подполковников, полковников таможенной службы максимальный возраст повышается с 55 до 60 лет, тогда как для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы — с 60 до 65 лет, следует из документа.

Как ожидается, новый закон позволит сохранить кадровый потенциал из числа наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин дал оценку качеству таможни в России. По словам президента, качество российской таможни меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, однако до 2030 года необходимо сделать ещё больше.