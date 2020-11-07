В России от COVID-19 вылечились 11,4 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/2f43d5e4-219c-11eb-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 11 492 пациента. Всего за время пандемии в России от коронавируса выздоровели более 1,3 млн человек.

Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 20,4 тысячи, в общей сложности в стране выявлено свыше 1,7 млн заболевших.

Число жертв инфекции за время пандемии превысило 30 тысяч. Из них 286 скончались за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости. Лидируют по-прежнему США, где общее число заболевших превышает 9,8 млн. На втором месте Индия (8,5 млн), на третьем — Бразилия (5,6 млн).

Как ранее писал NEWS.ru, по данным портала Worldometers, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн. Статистика, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, гласит, что пока эта планка не преодолена.