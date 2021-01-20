В России будут выявлять цифровую дискриминацию

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Единой точки зрения по вопросу введения COVID-паспортов в РФ на данный момент нет. Проблема обсуждается на экспертном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что, по её мнению, COVID-паспорта на данном этапе являются необходимым и своевременным условием в борьбе с пандемией коронавируса. Но при этом возникают вопросы о...