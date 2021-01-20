В России будут выявлять цифровую дискриминацию

Всё чаще пользователи сталкиваются с нарушением свободы слова и права на информацию в цифровой среде. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил директор Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Если раньше считалось, что интернет — это пространство свободного обмена информацией и выражения мнений, то с ростом монопольной власти онлайн-платформ мы видим всё больше угроз таким фундаментальным правам, как свобода слова и право граждан на информацию. Блокировка аккаунтов Трампа во многих социальных сетях — лишь яркий кейс и вершина айсберга онлайн-цензуры медиаплатформ, — заявляет Гребенников.
Чтобы бороться с «цифровой дискриминацией» и онлайн-цензурой, РОЦИТ, как одна из старейших организаций, защищающих интернет-пользователей, и адвокатское бюро будут проводить мониторинг интернет-ресурсов и выявлять нарушения в российском сегменте Сети, сообщил Гребенников. Теперь, сообщил эксперт, можно обратится на горячую линию и оставить жалобу на действия.
Ранее в Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях.