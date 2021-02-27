ПФР назвал наиболее частую причину отказа пенсионерам в выплатах

https://static.news.ru/photo/98ccd8d0-78db-11eb-8110-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд стал чаще отказывать россиянам в назначении пенсии после реформы в 2018 году.

Вынесено 175,3 тысячи решений об отказе в назначении пенсии — 12,3% в общем количестве вынесенных решений, — говорится в отчёте ПФР за 2019 год.

В документе за 2018 год значится, что всего было 170,5 тысячи отказов. Самой частой причиной отказа в 2019 году стало отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии. Из-за этого отказывали в 49,2% случаев. Кроме того, за год уменьшилось число выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году их было 2,4 миллиона, в 2019-м — уже 1,54 миллиона.

Согласно положениям пенсионной реформы, к 2024 году возраст выхода на пенсию в Российской Федерации поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По расчётам Минфина РФ, к этому времени средние пенсии в стране должны вырасти до 20 тысяч рублей, передает URA.RU.

Ранее в партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» заявили, что в России необходимо ввести так называемую плоскую шкалу налогообложения в пенсионной системе. Таким образом можно уравнять взносы в Пенсионный фонд тех, кто получает маленькие зарплаты, и людей с высокими доходами. Сейчас, как отметил глава политического движения Сергей Миронов, богатые в процентном соотношении платят меньше бедных. Политик напомнил, что работодатели перечисляют 22% от зарплаты сотрудников в случае, если те зарабатывают меньше 1,465 млн рублей в год. Если доход выше, в Пенсионный фонд направляют только 10% от суммы, превышающей этот порог. Однако по-настоящему справедливым будет, если все россияне будут перечислять одинаковый процент при любом доходе, заявили в пресс-службе партии.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов такую инициативу поддержал. По его словам, либерал-демократы предлагали это ещё несколько лет назад, однако тогда идея поддержки среди парламентариев не получила. Он пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была, но оказалась замороженной. Во время пенсионной реформы регрессивную шкалу фактически узаконили. Плоская шкала, уверен Нилов, позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда и дополнительно индексировать пенсии гражданам, писал NEWS.ru.