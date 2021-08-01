В России начались единовременные выплаты семьям школьников

Российским семьям, в которых есть дети школьного возраста, со 2 августа начали предоставлять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Постановление о начале выплат премьер-министр Михаил Мишустин подписал 30 июля. Документ опубликован на сайте кабмина.

По словам премьера, помощь от государства получат свыше 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, выплаты распространяются на ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по школьным программам.

Министр труда Антон Котяков в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заверил, что 204 млрд рублей, предназначенные для выплат семьям школьников уже доведены до Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает «Интерфакс» Заявления на выплаты будут приниматься до 1 ноября.

Первоначально власти планировали начать предоставление выплат семьям школьников с 16 августа. Однако Путин призвал перенести старт этой программы на начало месяца. По его словам, так у родителей будет больше времени на подготовку детей к учебному году.