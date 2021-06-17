В России начали блокировать VPN-сервисы

Роскомнадзор начал блокировать сервисы для доступа к VPN — VyprVPN и Opera VPN. Об этом говорится на сайте ведомства.
В РКН
Opera VPN закрыл мобильное приложение для iOS и Android в 2018 году. В браузере компании бесплатный встроенный VPN сохранился и, по данным «Медиазоны»,
В 2017 году компания Opera Software AS попала в российский реестр «организаторов распространения информации». Это значит, что она должна делиться информацией о пользователях с силовиками при получении соответствующего запроса.
VyprVPN и ещё несколько сервисов в 2019 году отказались блокировать сайты из реестра Роскомнадзора. Ещё тогда в ведомстве обещали заблокировать их за такое решение.
Ранее депутаты внесли в Государственную думу законопроект, которые предполагает появление возможности удаления ссылок на сайты с пиратским контентом без судебного решения. Согласно тексту документа, предлагается дать возможность правообладателям создавать собственные информационные системы с перечнем страниц, контент на которых нарушает авторские права. Роскомнадзор будет вести реестр этих систем.