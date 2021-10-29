В России начал действовать режим нерабочих дней из-за коронавируса

До прогулки с чужой собакой необходимо узнать побольше информации о повадках и предпочтениях животного, с такой рекомендацией выступил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кинолог добавил, что на улице нужно вести себя максимально спокойно и успокаивать пса. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем, кто будет выгуливать незнакомую собаку, важно понимать, что ей потребуется адаптация и время для того, чтобы привыкнуть к новому человеку. Важно быть внимательным к питомцу и, конечно же, не...