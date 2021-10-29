В России начал действовать режим нерабочих дней из-за коронавируса

Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены по указу президента в России с целью остановить распространение инфекции.
Главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания нерабочих дней с возможностью продления их и после 7 ноября. В частности, в Москве и Московской области режим нерабочих дней был введён с 28 октября.