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В России начал действовать режим нерабочих дней из-за коронавируса

09:19, 30 октября 2021
В России начал действовать режим нерабочих дней из-за коронавируса
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Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены по указу президента в России с целью остановить распространение инфекции.

Главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания нерабочих дней с возможностью продления их и после 7 ноября. В частности, в Москве и Московской области режим нерабочих дней был введён с 28 октября.

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