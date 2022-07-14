В России может появиться запрет на въезд грузовиков из ЕС С 1 октября в России может появиться запрет на въезд грузовиков из ЕС

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С 1 октября 2022 года в России может появиться запрет на въезд в страну большегрузных автомобилей из ЕС, сообщили «Интерфаксу» источники. Отмечается, что законопроект будет представлен в правительстве до 1 августа. В Минтрансе и Минпромторге эту информацию не подтвердили.

Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа, — сообщил источник агентству.

С 18 июня Литва остановила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок.

13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. Самой Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись.