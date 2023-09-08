В России может появиться перечень «игроманов» Минфин России предложил создать реестр добровольно отказавшихся от азартных игр

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Министерство финансов России вновь вернулось к идее создать перечень граждан, добровольно отказавшихся от азартных игр, сообщает РБК со ссылкой на текст нового законопроекта. Предполагается, что вести перечень будет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), который контролирует деятельность легальных российских букмекеров. Новая норма также будет распространяться и на игорные зоны. В случае принятия законопроекта, эти нормы вступят в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Согласно тексту законопроекта, любой гражданин сможет отказаться от участия в азартных играх путем направления организатору соответствующего заявления. Такие лица будут включаться в специальный перечень. Отмечается, что граждане, признанные недееспособными, смогут подать заявление через попечителя. Организаторы азартных игр же будут обязаны не допустить приема ставок от лица, включенного в список.

Участники рынка остались недовольны предложением Минфина России. По их мнению, в законопроекте не предусмотрены санкции за нарушение норм. Кроме того, он не предусматривает системы верификации человека, подавшего заявление. Это означает, что любой гражданин сможет подать заявление на другое лицо. Доказать, что ты не согласен с этим решением, будет невозможно, отмечают спикеры.

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