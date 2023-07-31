ФАС проверит новый вид рекламы букмекеров во «ВКонтакте»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Специалисты Федеральной антимонопольной службы проверят новый вид рекламы, который букмекерские конторы начали размещать в социальной сети «ВКонтакте», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, рекламные интеграции представляют собой логотип компании, наложенный на изображения или короткие видеоролики. Со временем логотип трансформируется в промокод.

Чаще всего такая реклама размещается в юмористических сообществах или пабликах без определенной тематики. Количество подписчиков на таких страницах варьируется в пределах от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Самые ранние публикации такой рекламы датируются 7 июля.

Представители ФАС подчеркивают, что страницы в социальных сетях не соответствуют критериям разрешенных для рекламы букмекеров ресурсов. Интеграции проверят на предмет нарушения статьи 27 закона «О рекламе». В свою очередь в пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что администрация соцсети готова удалить рекламу, нарушающую законодательство.

Депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Михаил Делягин ранее предложили создать легальные файлообменники для санкционного контента. По их мнению, такая мера позволит защитить пользователей интернета от рекламы подпольных казино и букмекерских контор.