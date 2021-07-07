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Рекламу устройств по скручиванию автопробега могут запретить

16:33, 07 июля 2021
Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press
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В России предлагают запретить рекламу услуг и устройств по скручиванию пробега автомобилей. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Карелии, сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О рекламе», официально запретив подобные услуги.

Как отмечается в документе, сейчас на рынке подержанных автомобилей 70% машин продаются со скрученным пробегом. Это вводит потенциальных покупателей в заблуждение и не позволяет им оценить реальное состояние транспортного средства, считают карельские депутаты.

Ранее депутаты предлагали бороться с этой популярной услугой с помощью ведения базы ОСАГО и введения крупных штрафов.

Однако в Российском союзе автостраховщиков эту идею восприняли негативно. Там считают, что депутатская инициатива обернётся лишь дополнительными хлопотами для клиентов. Чтобы обезопасить себя от покупки автомобиля со скрученным спидометром, опрошенные агентством эксперты советуют требовать у продавца проведения диагностики в автосервисе.

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