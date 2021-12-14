В ГД рекомендовали поддержать поправки о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом рассказал глава комитета Дмитрий Хубезов. Его слова приводит «Интерфакс».

Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении, — сказал Хубезов.

16 декабря в Госдуме рассмотрят в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом рассказал первый вице-спикер Александр Жуков. Согласно законопроекту, в случае принятия нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В правительстве ранее сообщили, что нововведения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Тем не менее, президент РФ Владимир Путин принял решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Такое решение стало итогом встречи с вице-премьером Андреем Белоусовым, который считается одним из главных противников законопроекта. Главы авиакомпаний предоставили вице-премьеру расчёты потерь от введения QR-кодов, включая расходы на проведение проверок.