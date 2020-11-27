В России могут расширить действие статьи о клевете в интернете

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В правительстве РФ поддержали поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие уголовную ответственность за клевету в интернете, а также за клевету, соединённую с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечания, — приводит ТАСС выдержку из отзыва комитета кабмина по законопроектной деятельности.

Поправки были разработаны депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Вяткиным. Проект закон предусматривает уголовную ответственность за публичную клевету в интернете. Действующая редакция устанавливает ответственность только за клевету в публичном выступлении, СМИ или публично демонстрирующийся произведении.

Как сообщал NEWS.ru, в июне против оппозиционного блогера и политика Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете. Скандал разгорелся вскоре после того, как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был и ветеран Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.